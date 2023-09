Vinci, successo di pubblico per il Festival Multiscena

Grande successo di pubblico per il Festival Multiscena, promosso dal Comune di Vinci e organizzato dalla compagnia teatrale Giallo Mare Minimal Teatro. La manifestazione, giunta alla sua ventiseiesima edizione, si è svolta a Villa Reghini (ad eccezione del concerto finale di Lorenzo Baglioni, causa maltempo) e ha permesso di approfondire alcune tematiche legate alla scienza. Dall'omaggio a Margherita Hack fatto da Laura Curino in uno spettacolo dove si è ricordato anche il carattere dell'astrofisica all'evento 'Alla scoperta della via Lattea' con protagonista Sofia Randich, astrofisica fiorentina dal 2018 alla guida dell’Osservatorio di Arcetri. Dall’artista ed ex insegnante di matematica Baglioni che ha fatto divertire il pubblico in 'La scienza è musica' alle letture e animazioni per bambini: cultura e scienza sono state al centro della quattro giorni all'interno del centro culturale della città di Leonardo.

“Multiscena è ormai una manifestazione consolidata e come Comune di Vinci siamo felici di promuoverla – dicono il sindaco di Vinci Giuseppe Torchia e la vicesindaca con delega alla Cultura Sara Iallorenzi -. La passione per la scienza si tramanda anche attraverso eventi di approfondimento e divulgazione come questa. Villa Reghini si è animata di persone, sia adulti che bambini, a conferma del fatto che la cultura è la strada giusta per tenere unita una comunità”.

“Siamo molto soddisfatti - concludono Torchia e Iallorenzi - e ringraziamo la compagnia teatrale Giallo Mare Minimal Teatro per la professionalità sempre dimostrata. In particolare questa ventiseiesima edizione si è distinta per un programma di qualità che ha saputo trattare un tema non usuale per un festival teatrale come la scienza”.

“Multiscena 2023 - dice Vania Pucci, presidente Giallo Mare Minimal Teatro - è una scommessa vinta. Il cambio di periodo e di programmazione sono state scelte non semplici, ma che l'amministrazione ha voluto fortemente. Una scelta che si è rivelata positiva su tutti i fronti. Ci auguriamo che questo possa essere un ulteriore passo nel consolidato rapporto che la nostra compagnia ha storicamente con il Comune di Vinci”.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa