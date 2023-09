Zumba per il Meyer, masterclass a Lucca con 25 istruttori

Zumba per il Meyer, uno degli eventi fitness più amati a livello nazionale, arriva per la prima volta a Lucca! Una MASTERCLASS di ZUMBA con oltre 25 ZIN (Istruttori qualificati) da tutta Italia. Al Palatagliate si terrà una grandissima lezione con presenter noti al popolo Zumba, come la Jammer viareggina Valentina Lottini, che faranno muovere e divertire i partecipanti per 3 ore di pura adrenalina insieme.

Nato dalla collaborazione tra Palestra Happy Gym e Zefiro, due realtà importanti del nostro territorio, da sempre attente, seppur con attività diverse, al benessere di giovani e adulti, fisico e psicosociale.

L'appuntamento per gli amanti di questa disciplina praticata in tutto il mondo, che unisce la danza al fitness, è per il 1 ottobre dalle 16 alle 19 al Palatagliate.

In apertura dell'evento, si esibiranno le alieve e gli allievi del progetto SPRINT Video Dance con l'istruttrice Valentina Altamura, gestito da Zefiro e finanziato da Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Il ricavato dell'iniziativa sarà devoluto alla Fondazione Ospedale pediatrico Meyer.

Il progetto è patrocinato dal Comune di Lucca, Assessorato allo Sport Fabio Barsanti, con il partenariato di Scuolina Raggi di Sole che sarà presente con le sue ragazze e ragazzi.

Tutti lì per la stessa buona causa!

Una garanzia la presenza della Bogus Lab, nota al grande pubblico per la pluriennale partecipazione in qualità di media partner del Lucca Summer Festival.

Sarà presente all'iniziativa lo stand di Zumba Wear by Giada, con la vendita di abbigliamento esclusivo a marchio Zumba.

Attenzione però: possono partecipare all'evento esclusivamente gli iscritti regolarmente registrati su:

https://www.zumba.com/it-IT/event/view/zumbathon-charity-event-9057