A San Casciano in Val di Pesa il parcheggio su strisce blu si paga con lo smartphone

Il Comune di San Casciano ha attivato l’app MooneyGo per consentire agli automobilisti di effettuare il pagamento della sosta nelle aree blu con un semplice click. Il nuovo servizio si avvale della tecnologia digitale con l'obiettivo di favorire una modalità semplice e veloce di effettuare la sosta utilizzando lo smartphone.

L'app semplice, intuitiva e flessibile permette di pagare il parcheggio su strisce blu in anticipo pagando i minuti reali di sosta anziché recarsi alle casse automatiche. “Utilizzarla è molto semplice e fa risparmiare tempo - spiega la vicesindaca Elisabetta Masti - si individua il parcheggio abilitato più comodo tramite la mappa visualizzabile nella app, si imposta il tempo di sosta che si preferisce esponendo anche il talloncino che è possibile scaricare e si inizia la sosta con un solo click. La sosta potrà essere inoltre prolungata o conclusa in anticipo in qualunque momento direttamente dalla app”. Se si è di corsa dunque e non si trovano le monetine si può utilizzare la App MooneyGo e pagare senza contanti utilizzando semplicemente la carta di credito. E per individuare i parcheggi più vicini è disponibile una mappa geolocalizzata in homepage.

Sui parcometri è presente un adesivo che pubblicizza il servizio. La app disponibile per iOS e Android si scarica su App Store ed è disponibile su Google Play. Saranno gli ausiliari del traffico, incaricati dal Comune, a verificare il corretto pagamento della sosta mediante una specifica applicazione.

Fonte: Ufficio Stampa ASSOCIATO DEL CHIANTI FIORENTINO