Arrestato nel 2018, deve essere in galera ma lo trovano in giro per Viareggio

Un 36enne di origini marocchine è stato arrestato a Viareggio vicino alla Torre Matilde. Durante un normale controllo, il giovane ha provato a sfuggire alla polizia ma è stato bloccato subito.

Trasportato negli uffici di polizia, gli accertamenti hanno permesso di far emergere il provvedimento a suo carico. L’ordine è stato emesso a seguito di una condanna per spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane infatti è stato arrestato sempre dai poliziotti di Viareggio nel 2018 dopo essere stato trovato in possesso di quasi 60 grammi di cocaina e denaro provento dell’attività illegale. L’uomo dovrà scontare una pena residua di 1 anno e 10 mesi.