Da Pisa a San Miniato, un arresto e due denunce per guida in stato di ebbrezza

Controlli su tutto il territorio della provincia di Pisa da parte dei carabinieri hanno portato all'arresto di una persona e a due denunce, in tre casi distinti. Nel dettaglio i militari sono intervenuti nella periferia di Pisa dopo la segnalazione di un soggetto sconosciuto che stava tentando di introdursi in una casa. I carabinieri sono riusciti a bloccarlo, accertando che l'uomo risultava già gravato da altri precedenti. Oltre all'udienza con rito direttissimo, l'ufficio di Sorveglianza di Livorno, che aveva già comminato nei confronti del soggetto la misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova, ha disposto l'aggravamento con conseguente accompagnamento presso il carcere di Pisa.

Altri due gli interventi, a Pontedera e San Miniato, che hanno fatto scattare due denunce per guida in stato di ebbrezza. In particolare a Pontedera, durante un controllo alla circolazione stradale nelle aree della "movida", i militari hanno proceduto al controllo per il conducente di un'auto risultato avere il doppio del tasso alcolemico consentito dalla legge. La patente di guida è stata immediatamente ritirata e trasmessa alla prefettura di Pisa mentre il veicolo è stato affidato a terzi. Nella zona di San Miniato un'altra persona, risultata sempre positiva all'alcol test, è stata denunciata. In questo caso i carabinieri sono intervenuti dopo essere stati allertati tramite il 112, accertando che il mezzo era andato a sbattere contro il guard rail senza causare feriti o coinvolgere altri veicoli. Il conducente, sottoposto all'etilometro, è risultato positivo per 1,97 g/l, quasi 4 volte oltre il limite consentito, con l'aggravante che la guida in stato di ebbrezza è stata rilevata in orario notturno. Ne è conseguito il ritiro immediato della patente oltre alla denuncia in stato di libertà.