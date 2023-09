Da un abbruciamento provoca un incendio boschivo, denunciato

Una persona è stata denunciata dai carabinieri forestali di Figline e Incisa Valdarno perché ritenuta responsabile di aver causato un incendio boschivo nel comune di Greve in Chianti. Sul posto i militari hanno svolto una ricognizione dell'area percorsa dalle fiamme, con strumentazione Gps, pari a 5.100 metri quadrati. Dai rilievi e dalle indagini avviate, finalizzate alla ricostruzione delle cause, è emerso dall'analisi della forma dell'area e con la collaborazione di alcuni testimoni, il punto d'insorgenza dell'incendio a margine di un'area privata. Il rogo sarebbe partito dall'abbruciamento di un cumulo di residui vegetali, pratica non consentita nel periodo decretato di grave pericolosità per gli incendi boschivi e che, a causa del vento, ha dato origine all'incendio. La persona ritenuta responsabile è stata identificata e segnalata all'autorità giudiziaria per incendio boschivo colposo: contestata inoltre una sanzione amministrativa di 240 euro.