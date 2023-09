Morte Davide Astori, per l'appello se ne riparla tra due anni

Del processo di appello per la morte di Davide Astori, ex capitano della Fiorentina trovato morto il 4 marzo 2018 in una camera d'albergo di Udine, se ne riparla tra due anni. La prossima udienza orale è stata calendarizzata al 10 aprile 2025. L'unico imputato è il professor Giorgio Galanti, condannato nel 2021 in primo grado a un anno di reclusione, pena sospesa, per due certificati di idoneità rilasciati in qualità di direttore sanitario della Medicina dello sport dell'Aou di Careggi. E' imputato per omicidio colposo. La notizia viene data dalla stampa fiorentina, La Nazione e il Corriere Fiorentino. Il giudizio di appello in questo caso si basa sulla 'trattazione orale' e ieri doveva iniziare la discussione ma l'inserimento in calendario riguardava solo processi in forma 'cartolare', che si chiudono con lo scambio di atti tra accusa e difesa prima della decisione dei giudici.