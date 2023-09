Disabilità, 170 mila euro dalla Regione per l'autonomia e la mobilità personale

Anche per il 2023 la Regione Toscana ha confermato le misure di sostegno finanziario per favorire la mobilità individuale e l’autonomia personale delle persone con disabilità. I contributi regionali, che ammontano in totale a 170 mila euro, sono destinati alle persone con disabilità o ai componenti del nucleo familiare del disabile per coprire le spese sostenute nel corso del 2022 per l’acquisto di autoveicoli nuovi o usati, adattati o da adattare, la modifica degli strumenti di guida per il trasporto delle persone con disabilità, il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A, B e C speciali.



“Da alcuni anni la Regione, con un’apposita legge, prevede questo tipo di contributi volti a favorire la mobilità d elle persone con disabilità" - commenta l’assessora al sociale Serena Spinelli. “Si tratta di un ulteriore intervento nell'ambito della tutela dei diritti e di una più vasta politica di promozione e sostegno all'inclusione e alla vita indipendente ”



Gli interessati dovranno presentare domanda dal 20 settembre al 20 novembre 2023. Tutte le informazioni sui procedimenti per l’erogazione dei contributi e la relativa modulistica si trovano sul portale Toscana Accessibile, nella pagina dedicata Bandi e progetti al link https://toscana-accessibile.it/cra/bandi-e-progetti.

I contributi verranno erogati in percentuale rispetto all’Isee familiare e nei seguenti limiti di spesa: fino a un massimo di 1.500 euro per il conseguimento delle patenti; fino a 18.000 euro per l'acquisto di autoveicoli nuovi, adattati o usati da adattare; fino a 20.000 euro per le modifiche degli autoveicoli e/o degli strumenti di guida.

Fonte: Regione Toscana