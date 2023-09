Doppia vincita in Toscana nell'estrazione del Lotto di martedì 19 settembre. Come riporta Agipronews, a Campi Bisenzio (FI), vinti 32.608 euro grazie alla cinquina del Simbolotto mentre a Pisa, sono stati vinti 23.750 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per circa 7,7 milioni di euro, per un totale di circa 836 milioni di euro dall’inizio del 2023.