Droga e scippo, due denunce durante i controlli alla stazione di Pisa

Trovato con della droga, ritenuto responsabile di uno scippo. Per questo due persone sono state denunciate ieri dai carabinieri della stazione di Pisa Porta a Mare durante alcuni controlli presso la stazione ferroviaria della città. In particolare i militari hanno notato una persona a bordo di una bicicletta che, vedendo i carabinieri, avrebbe tentato di fuggire. Bloccato, il soggetto ha tentato di ingerire un involucro di cellophane, risultato da accertamenti contenere alcuni grammi di eroina. Per l'uomo è scattata la denuncia con conseguenze sequestro della sostanza stupefacente. Sempre nella giornata di ieri, una persona ha presentato denuncia per lo scippo del proprio portafogli, contenente documenti e denaro, avvenuto durante il pagamento all'interno di un esercizio commerciale. Tramite gli accertamenti, i carabinieri hanno individuato un uomo, contestandogli il reato.