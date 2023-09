Enegan ottiene il riconoscimento Ok Codacons per l'affidabilità verso il consumatore

A pochi mesi dal ricevimento della "Menzione speciale per l'impegno a favore dei consumatori" durante il Premio Amico del Consumatore da parte di Codacons, Enegan, trader di luce, gas e telecomunicazioni operante su tutto il territorio nazionale, ha infatti ricevuto l’attestato “OK Codacons”, che ha lo scopo di premiare un percorso volto allo sviluppo dell’affidabilità e dell’attenzione al rispetto dei diritti del consumatore da parte dell’azienda. L’associazione ha motivato la consegna dell’attestato con la seguente motivazione: “Per aver adottato importanti iniziative volte a tutelare i diritti dei consumatori come l’introduzione della bolletta facile da leggere e un servizio clienti dedicato e accessibile”.

Le aree di valutazione che Codacons ha preso in esame sono state due. La prima, “Affidabilità generale e diritti del consumatore” che prende in considerazione, tra le altre cose, l’uso di contratti privi di clausole vessatorie, di una adeguata informazione e una corretta pubblicità e la correttezza, trasparenza e equità nei rapporti contrattuali. La seconda valutazione è “Affidabilità economica”, un parametro che fa riferimento alla stabilità strutturale e patrimoniale dell’azienda ed ha come obiettivo quello di assicurare la tutela degli interessi economici dei consumatori finali.

Per ottenere questo riconoscimento, ci sono stati diversi gradi di controllo da parte di Codacons, a dimostrazione del valore e dell’importanza di questo attestato che dimostra, ancora una volta, quanto Enegan operi in maniera trasparente e con l’obiettivo costante della tutela del consumatore. La consegna di OK Codacons, infatti, è arrivata dopo che l’associazione ha analizzato la contrattualistica che viene sottoposta agli utenti, l’attendibilità delle informazioni che l’azienda fornisce ed i rapporti con la clientela.

Codacons ha, alla luce di queste motivazioni, consegnato due riconoscimenti ad Enegan, ovvero quello di “Azienda Affidabile 2023”, per lo sforzo compiuto per superare la distanza tra azienda e cliente attraverso una completa e dettagliata informazione precontrattuale e contrattuale ed “Azienda 4.0 2023”, per l’utilizzo innovativo e responsabile delle nuove tecnologie come strumento di ammodernamento ed efficientamento delle policy aziendali nell’interesse del cliente.

Fonte: Enegan