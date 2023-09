Tutta Santa Croce commossa: l'ultimo saluto a Piero Conservi

C'erano tutti nella chiesa di Santa Cristiana. C'erano i Lupi, c'era La Nuova Luna, c'erano i colleghi geometri, c'era la giunta di Santa Croce, c'era la 'sua' Misericordia. C'erano amici, parenti, conoscenti. C'era anche chi è tornato apposta da Milano, da Lineapelle, per salutarlo l'ultima volta. Santa Croce sull'Arno ha salutato per l'ultima volta Piero Conservi, scomparso poco prima di compiere settantaquattro anni.

Ex assessore, storico governatore della Misericordia, stimato presidente dei Lupi, tifoso della Cuoio Pelli. Conservi è stato tutto questo e la folla di persone radunate in via Ciabattini testimonia l'affetto della sua cittadina. Il funerale è avvenuto in un luogo simbolo, che peraltro è incastonato tra due pilastri della vita di Conservi: la sede dei festeggiamenti del Carnevale e soprattutto la sua seconda casa, la Misericordia.

Tanta commozione ha accompagnato la mattinata di mercoledì 20 settembre. Molte persone hanno salutato il feretro all'ingresso e all'uscita di una chiesa gremita. Presente anche la politica locale, dato che Conservi è stato assessore: su tutti Giulia Deidda, sindaca santacrocese e amica di Conservi.