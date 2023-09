In bici a San Miniato tra colline e storia: l'evento Fiab

Domenica 24 settembre pedaleremo sulla Ciclopista dell’Arno verso il borgo medievale di San Miniato, ricco di storia, cultura, bei paesaggi e buon cibo. Il percorso di andata sarà in bicicletta, il ritorno in treno, partendo dalla stazione di San Miniato Fucecchio.

Programma:

8.15 ritrovo in piazza Caduti di Cefalonia divisione Acqui (inizio viale delle Piagge)

8.30 partenza per San Miniato

10.00 sosta caffè a Fornacette

12.30 arrivo a San Miniato

13.00 pranzo libero a San Miniato

14.30 – 16.30 visita del paese

16.45 partenza in bicicletta verso la stazione di San Miniato Basso

17.35 partenza in treno *

18.04 arrivo alla Stazione Centrale di Pisa

*Qualora non fosse possibile per tutti salire sullo stesso treno, è richiesta la disponibilità ad attendere i treni successivi (partenza ore 18:20 e 19:09).

Il percorso complessivo in bicicletta è di circa 45 km, su pista ciclabile o strade a basso traffico, con brevi tratti su fondo sterrato, pianeggiante ma con salita finale da San Miniato Basso a San Miniato. Data la lunghezza del percorso, e la salita finale, la gita è indicata per pedalatori allenati.

Partecipazione: necessaria bici in buono stato (con freni e cambio funzionanti), camera d’aria di scorta o kit di riparazione. La gita è riservata ai soci Fiab; i partecipanti non tesserati potranno fare la tessera 2024. Per la gita è richiesta l’iscrizione entro le ore 14 di sabato 23 settembre al link www.fiabpisa.it/sanminiato.htm