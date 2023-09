Incidente nell'Aretino, muore un motociclista di 31 anni

Tragedia nell'Aretino dove un motociclista è morto a seguito di un incidente avvenuto durante la notte sulla Strada provinciale 3, nella località di il Borro nel comune di Loro Ciuffenna. Gli operatori di soccorso sono stati allertati alle 9 del mattino e hanno trovato uno dei due motociclisti, un uomo di 31 anni, Giuseppe Martin Iannelli, già deceduto nei pressi di una vigna. L'incidente sarebbe avvenuto intorno alla mezzanotte.

L'altro motociclista, un uomo di 35 anni, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Le Scotte di Siena con l'elisoccorso Pegaso 2. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti l'ambulanza della Misericordia di Montalto, i vigili del fuoco e i carabinieri, che stanno conducendo le indagini per ricostruire le circostanze dell'accaduto. La famiglia del motociclista di 35 anni aveva dato l'allarme quando i due non sono rientrati a casa dopo la loro uscita serale. Al momento, si cerca di comprendere cosa abbia causato l'uscita di strada della moto.