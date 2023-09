Kata scomparsa, comincia l'ispezione della famiglia

La madre e il padre di Kataleya, la piccola di 5 anni di cui non si hanno notizie da giugno scorso, hanno fatto ingresso attorno alle 10.30 di quest'oggi nell'ex hotel Astor, dove la piccola è scomparsa mesi fa. Con i genitori erano presenti i suoi legali e l'ex generale del Ris Luciano Garogano, consulente di parte nominato dai legali della famiglia. Ci potranno essere elementi utili per gli investigatori? Secondo Garofano la risposta è "assolutamente sì, entriamo e rifletteremo insieme a loro", ossia i genitori di Kata. "La mamma può aiutarci per dare delle indicazioni su quello che rimane un mistero: è uscita, non è uscita, è rimasta lì dentro". La famiglia e i legali non hanno "il potere di cercare tracce, lo farà la polizia giudiziaria", sempre secondo Garofalo.