Lavori in Corso Matteotti, FI Fucecchio: "Invitati a lasciare l'incontro con i commercianti"

"Nei giorni scorsi abbiamo ricevuto richiesta, da parte di alcuni commercianti, di partecipare ad una riunione indetta per ieri sera, martedì 19 settembre presso la sala consiliare del comune di Fucecchio; tema i lavori di riqualificazione di Corso Matteotti" così inizia una nota di Forza Italia Fucecchio, a firma del capogruppo Simone Testai e della Consigliera comunale Sabrina Ramello.

"Ci siamo presentati come gruppo consiliare, per ascoltare quanto sindaco e giunta avessero da dire ai commercianti nel piano rispetto del mandato di rappresentanza dei cittadini, che compete ad un consigliere comunale eletto. La riunione che si teneva nella sala consiliare era stata indetta dal vice presidente del CCN, su mandato del sindaco, con un semplice messaggio whatsapp" aggiungono Testai e Ramello, proseguendo, "la nostra presenza non è stata apprezzata da sindaco e vice sindaco, che accampando scuse (sul fatto che gli altri gruppi consiliari non erano presenti, e pertanto non era giusto nei loro confronti; che la riunione riguardava aspetti tecnici del progetto ecc) ci ha di fatto invitato ad uscire. Abbiamo rassicurato sia sindaco che vice, che la nostra presenza era soltanto a fini conoscitivi sugli sviluppi dei lavori senza che ci fosse da parte nostra l’intenzione di intervenire o interloquire in alcun modo".

"La risposta piuttosto arrogante è stata che avevamo altri mezzi a disposizione - affermano ancora i consiglieri di FI - minacciando quindi se fossimo rimasti di rimandare e riconvocare la riunione in forma privata. A quel punto per rispetto dei commercianti presenti per non creare disagi siamo usciti".

"Visto che la riunione si è svolta nella sala consiliare, alla presenza di sindaco, vice sindaco, assessori e dirigente del settore 3 oltre che a impiegati comunali, con costi per l'amministrazione, chiederemo al prefetto se il sindaco ha violato il nostro diritto all’informazione; intanto per sapere cosa è stato detto ieri sera presenteremo una domanda di attualità, anche se purtroppo è ormai prassi consolidata che sindaco e giunta rispondano alle nostre interrogazioni dopo mesi e non nei trenta giorni previsti dal regolamento del CC. Ci auguriamo - concludono Simone Testai e Sabrina Ramello - che almeno i commercianti presenti siano rimasti soddisfatti dall’incontro e dalle informazioni ricevute e pienamente rassicurati dalle parole del primo cittadino in merito al rapido completamento dei lavori di Corso Matteotti".