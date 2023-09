Linda Vanni candidata csx a Montopoli, il sindaco Capecchi: "Orgoglioso per lei, sa parlare alle giovani generazioni"

"Dedizione, impegno e passione. Sono le prime parole a cui penso per descrivere il lavoro di Linda Vanni da vicesindaca e assessora alle politiche sociali. Una delega complessa da ricoprire soprattutto durante il periodo del Covid e adesso, nel periodo immediatamente successivo, momento in cui i Comuni si trovano a dover rispondere alle famiglie in difficoltà senza poter più contare sugli aiuti di stato, svaniti dai bilanci da un giorno all'altro. Un lavoro spesso nell'ombra, fatto di dialogo, incontri e continue ricerche di soluzioni. Un impegno quotidiano fatto di rapporti personali diretti, cercando di aiutare concretamente le persone che ogni giorno si rivolgono in Comune. Un ruolo per cui serve attenzione, sensibilità e una grande capacità di ascolto e di dialogo. Ma anche risolutezza e determinazione per portare i temi locali fuori dai nostri confini politici e territoriali. Doti necessarie anche per amministrare una città da sindaco. Per questi motivi accolgo con piacere e orgoglio la candidatura di Linda a sindaca di Montopoli, certo che la sua passione per la politica e la sua conoscenza della macchina amministrativa siano il giusto motore per alimentare la sfida che l'attende. In questi anni abbiamo lavorato insieme, seppur mantenendo ognuno la propria posizione, a progettare la Montopoli di domani cercando di rispondere ai grandi cambiamenti in atto. A Linda va riconosciuto il grande merito di saper parlare alle giovani generazioni, saperle coinvolgerle nella politica, essere in grado di avvicinare ragazzi e ragazze per proporre idee nuove e iniziative. Tutti noi abbiamo visto la determinazione di Linda nel portare avanti importanti battaglie sociali con l'attenzione sempre a non lasciare indietro nessuno. Una forza che sarà quanto mai fondamentale per guidare la città. Da sindaco, a nome di tutta la giunta di Montopoli in Val d'Arno, faccio i miei in bocca al lupo a Linda".

Giovanni Capecchi, sindaco di Montopoli in Val d'Arno