Marciapiedi in via Taddeini, parte il secondo lotto: saranno accessibili ai disabili

Ha inizio questa settimana il cantiere dei lavori di abbattimento delle barriere architettoniche su via Taddeini. Il progetto, predisposto dal Comune di Montespertoli, è il prosieguo dell’intervento realizzato nel 2022 sulla stessa via, che aveva portato alla riqualificazione della porzione di marciapiedi nei pressi di piazza Unità d’Italia. Il progetto dell’amministrazione comunale ha un quadro economico di 120000 Euro, 90000 dei quali provenienti dai fondi europei del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), e prevede la demolizione e ricostruzione a norma del tratto di marciapiede che va dal civico 160 al civico 208.

Nell’ambito dei lavori saranno adottate soluzioni volte a regimare correttamente le acque piovane e sarà posata una nuova pavimentazione in autobloccanti in linea con quella posata in occasione del primo lotto dei lavori. Su almeno un lato della viabilità il marciapiede avrà larghezza pari a 1,50 metri, in linea con la normativa vigente in materia di barriere architettoniche. Il lato sinistro del marciapiede stesso in direzione Empoli, viceversa, avrà larghezza diversa a seconda dei punti per mantenere geometria e dimensioni minime della carreggiata.

“Nell’idea dell’amministrazione – commenta il vicesindaco Marco Pierini, assessore ai Lavori Pubblici – la riqualificazione di via Taddeini ha un duplice valore: da una parte quello di miglioramento sensibile del decoro urbano e dell’estetica della principale via d’accesso al paese, dall’altra quello di garantire la percorribilità pedonale delle nostre strade urbane a chi ha difficoltà motorie, innanzitutto persone con disabilità e genitori con passeggini. Questo investimento costituisce il secondo lotto dei lavori di abbattimento delle barriere architettoniche lungo via Taddeini, e non sarà l’ultimo. Passo dopo passo, compatibilmente con le risorse disponibili, puntiamo a completare il tracciato della strada fino all’ingresso del capoluogo” conclude il vicesindaco.

Il cronoprogramma approvato dall’ente prevede che l’intervento sia concluso entro 120 giorni naturali e consecutivi dalla data di avvio delle lavorazioni, come accaduto per interventi analoghi realizzati negli ultimi anni dall’Amministrazione Comunale accedendo sempre a fondi europei per l’abbattimento delle barriere architettoniche: via Busoni nel capoluogo (2020), via Meucci a Montagnana e via Marconi nel capoluogo (2021), via Volterrana Nord a Baccaiano (2022) e adesso questo.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa