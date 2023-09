Patrimoni Unesco, la Toscana al salone mondiale del turismo

Toscana Promozione Turistica punta sul patrimonio UNESCO per la promozione della regione. Un giacimento complesso e diversificato, nel quale le meraviglie dell’arte e dell’architettura si alternano a preziosi paesaggi naturalistici. Beni patrimoniali, ambientali, ma anche immateriali e alcuni seriali, perché condivisi con altre regioni o Stati, ma non per questo meno unici.

Sono 16 in totale i beni patrimonio dell’Umanità in Toscana, che per la prima volta si vuole valorizzare nella loro interezza, puntando a rafforzare il valore della varietà. E a costruire un ponte ideale di bellezza tra natura e cultura, tra uomo e territorio, tra materiale e immateriale, arte e artigianato, capace di tenere vivi gli ideali di armonia che sono la cifra del rinascimento toscano.

La Toscana si presenta così alla quattordicesima edizione del World Tourism Event – Salone Mondiale del Turismo nei siti Patrimonio Mondiale, previsto dal 21 al 23 settembre al Museo Nazionale del Risorgimento Italiano di Torino.

D’altronde in Toscana basta una manciata di chilometri per passare dall’architettura straordinaria del centro storico delle città toscane, alle aree incontaminate e protette delle biosfere e dei geoparchi, punteggiate di abissi, percorsi speleologici, siti paleontologici e grotte.

Un’opportunità di visita globale unica che la Toscana ha deciso di raccontare con nuove media partnership: una guida in fase di realizzazione con l’editore Giorgio Mondadori - Cairo Publishing per permettere al turista di vivere tutti i siti Patrimonio Mondiale della Toscana in chiave contemporanea, itinerari inediti nelle riviste più prestigiose, da sempre dedicate al turismo culturale, come “Bell’Italia” e “In viaggio”, oltre a due puntate del format tv “Bell’Italia in viaggio”, in onda su La 7, e condotte dall’attore Fabio Troiano.

Domani, giovedì 21 alle 10.00, Toscana Promozione Turistica propone un talk dedicato alle proposte narrative insieme ai partner editoriali. Si parlerà anche della cerca e cavatura del tartufo, patrimonio immateriale Unesco, per celebrare questo importante riconoscimento, in occasione del ventesimo anniversario dell’introduzione del patrimonio culturale immateriale tra i beni dell’Umanità.

Al talk interverranno Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione turistica, Emanuela Rosa Clot, direttrice di 4 prestigiose riviste: Bell’Italia, Bell’Europa, In viaggio e Gardenia (Giorgio Mondadori - Cairo editore); Carlo Motta, responsabile libri illustrati Cairo Publishing, Antonella Brancadoro, direttrice delle Città del tartufo. Con la partecipazione straordinaria di Fabio Troiano. A moderare il talk Clara Svanera, giornalista e autrice di cultura e turismo e referente dei temi Unesco per Toscana Promozione turistica.

Sempre giovedì 21, alle 14.00, il direttore di TPT Francesco Tapinassi parteciperà come invitato al “Forum sulla gestione del Patrimonio Mondiale e Agenda 2030 delle Nazioni Unite”.

Fonte: Ufficio Stampa