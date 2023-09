Ra.Ro., con Canto Rovesciato la tradizione orale si rinnova a San Miniato

Tre giornate dedicate al canto popolare comprese fra settembre e novembre. Per ognuna un laboratorio pomeridiano e un concerto serale, unite da una passeggiata guidata alla scoperta del territorio di San Miniato. Questa è Ra.Ro., RAssegna ROvesciata di canto di tradizione orale (seconda edizione), organizzazta a San Miniato (PI) dall'associazione "Canto rovesciato", dedita alla promozione della conoscenza del patrimonio immateriale, della socialità musicale e della cultura popolare.

Tre sabati (23 settembre, 14 ottobre e 11 novembre) ricchi di buona musica, voce, incontri, coralità, socialità, cultura e bellezza: tre sabati, tre concerti, tre laboratori, tre luoghi suggestivi da scoprire. Musicisti e docenti sono protagonisti affermati nella ricerca e riproposizione del canto folk di tradizione orale. Tutti gli incontri si terranno in luoghi diversi della città di San Miniato, dal suggestivo oratorio di Sant'Urbano al chiostro dell'ex convento di San Francesco, fino alla storica Sala del Consiglio Comunale.

Il primo appuntamento è per sabato 23 settembre con, da Venezia, Giuseppina Casarin e il progetto Vista da tera. Alle 15,30 Casarin condurrà un laboratorio alla scoperta della ninna nanna nella tradizione veneta, all'interno dell'oratorio dei santi Rocco e Sebastiano in piazza Bonaparte. Alle 21,15 il concerto Vista da terra sarà un omaggio al canto di tradizione orale veneziano e attraverso questo alla stessa Venezia, da parte di chi la “vede da terra”, con le sue storie e i suoi saperi. Un lavoro frutto della paziente ricerca di Giuseppina Casarin e prima di lei, a partire dagli anni 60', di Luisa Ronchini, Gualtiero Bertelli, Emanuela Magro, Alberto D'Amico. Lo spettacolo, ospitato sotto i portici di uno dei due chiostri dell'ex convento di San Francesco, vede la partecipazione anche di Simone “Cimo” Nogarin alla chitarra e di Paolo “Pax” Calzavara alle percussioni e suoni elettronici. Una occasione preziosa per scoprire e ascoltare il canto popolare veneziano, che continua a parlarci di radici che evocano ancora il tempo presente.

L'appuntamento successivo della rassegna, il 14 ottobre, ospiterà, da Roma, Nora Tigges con un laboratorio di cirlce songs e un concerto suggestivo: Zenìa, un progetto orginale di reinvenzione del popolare, immaginando un paese, una lingua e i suoi canti. Per voce, chitarra, organetto e percussioni.

Il terzo e ultimo appuntamento, sabato 11 novembre, vedrà la partecipazione della cantante colombiana Astrid Quintero Reyes per una giornata dedicata alla musica del Sud America, con la sera il concerto di Siete lunas, un gruppo di sette musicisti e percussionisti, che presenterà Cantadoras, un viaggio sonoro attraverso la figura tradizionale della “cantadora”, per raccontare una fetta di cultura sudamericana .

La rassegna è realizzata con il supporto logistico del Comune di San Miniato, il patrocinio di San Miniato Promozione, la collaborazione di Pro Loco San Miniato e il prezioso aiuto dell'associazione Vinoperarte.

Ogni laboratorio ha un costo di 20€ – abbonamento ai tre laboratori 50€. Per partecipare non si richiedono prerequisiti di nessun tipo.

I concerti sono tutti a ingresso con offerta libera. Prenotazione obbligatoria per i laboratori, consigliata per i concerti.

Info e prenotazioni a info@cantorovesciato.it o al 349-8163917 (anche whatsapp)

Programma:

Sabato 23 settembre

Da Venezia...Giuseppina Casarin e il progetto Vista da tera

- 15,30: laboratorio: La ninna nanna della tradizione orale veneziana, con Giuseppina Casarin

a seguire: intermezzo alla scoperta di San Miniato

- 21,15 concerto: Vista da tera - Omaggio a Venezia e al canto di tradizione orale veneziano

Sabato 14 ottobre

Da Roma...Nora Tigges e il progetto Zenìa

- 15,30 laboratorio: Cantare per tutti. Canti in cerchio senza parole, con Nora Tigges

a seguire: intermezzo alla scoperta di San Miniato

- concerto: Zenìa - Suoni e storie di un paese immaginario

Sabato 11 novembre

Dal Sud America...Astrid Quintero Reyes e il progetto Siete Lunas

- 15,30 laboratorio: Cumbia e tambora colombiana. Fra voci, danza e percussioni, con Astrid Quintero Reyes

a seguire: intermezzo alla scoperta di San Miniato

- 21,15 concerto: Siete lunas – Cantadoras (musica tradizionale del sud America)

Tutti i dettagli sul programma e sui protagonisti su: https://cantorovesciato.it/category/raro/

Fonte: Canto Rovesciato