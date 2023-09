'Raccontare la realtà che cambia' con Sant'Anna alla villa del Gombo

Nasce alla Villa del Gombo, ex residenza del Presidente della Repubblica all’interno del Parco di San Rossore (Pisa), la Scuola di Educazione Civica. L’iniziativa è in programma da giovedì 21 a sabato 23 settembre e si rivolge a quaranta studentesse e studenti all’inizio del quinto anno delle scuole medie superiori, selezionati in base al merito scolastico, al contesto di possibile fragilità sociale ed economica e alla motivazione personale verso i temi dell’educazione civica. Ideata da un gruppo di allieve e allievi ordinari della Scuola Superiore Sant’Anna con il coordinamento scientifico di Luca Gori, ricercatore di Diritto costituzionale, la prima edizione del progetto è costruita attorno al tema “Raccontare la realtà che cambia”.

Il programma si articola in momenti di riflessione e di commento legati ai fatti dell’attualità, attraverso rassegne stampa quotidiane al mattino, lezioni frontali, tavole rotonde e attività di gruppo per affrontare il tema dell’educazione civica dalle diverse prospettive in cui si può declinare, come la Costituzione, l’Unione Europea, il cambiamento climatico, l’economia. L’iniziativa è totalmente gratuita per il gruppo dei 40 tra studentesse e studenti, grazie anche al sostegno della Fondazione Il Talento all’Opera Onlus e della Fondazione Luca Cavallini Onlus, impegnate insieme alla Scuola Superiore Sant’Anna nella valorizzazione del merito e della mobilità sociale.

Accanto a interventi di carattere accademico e istituzionale, molto spazio è riservato a chi - per professione o per volontariato - racconta ogni giorno la realtà e le sue trasformazioni. La Scuola di Educazione Civica si apre alle ore 15.00 di giovedì 21 settembre con un intervento sulla nascita della Costituzione curato da Alfonso Celotto, docente di Diritto costituzionale all’Università di Roma Tre; segue un dibattito sul salario minimo tra Pasqualino Albi, docente di Diritto del lavoro all’Università di Pisa, e Lorenzo Corsini, docente di Politica economica all’Università di Pisa.

Venerdì 22 settembre, dopo la rassegna stampa quotidiana, l’attenzione si sposta su tre temi fondamentali della realtà di oggi: il cambiamento climatico con Ferdinando Cotugno, giornalista freelance, la violenza di genere, con Anna Loretoni, preside della Classe di Scienze sociali e docente di Filosofia politica della Scuola Superiore Sant'Anna e Agnese Pini, direttrice Qn La Nazione, Il Resto del Carlino, Il Giorno, e l'interpretazione della politica tramite gli algoritmi con Fabio Pacini, ricercatore di Diritto costituzionale all’Università della Tuscia. Il programma include poi una riflessione sulla necessità del giornalismo con Felice Florio, giornalista di Open, e un laboratorio sul racconto della realtà tramite le immagini a cura di Tiziana Faraoni, photo editor dell’Espresso.

In chiusura del corso residenziale, la mattina di sabato 23 settembre, dopo la rassegna stampa quotidiana curata da Maria Adele de Francisci, giornalista della TGR RAI Toscana, due fondazioni portano la loro testimonianza di impegno per una cittadinanza più consapevole: Fondazione Openpolis con un intervento dal titolo “La realtà attraverso i dati” e Fondazione Antonio Megalizzi, che discute dei cambiamenti dell’Unione Europea.

Fonte: Scuola Superiore Sant'Anna - Ufficio stampa