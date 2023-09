Ripartono a Vinci “Pomeriggio al Ciaf” e “Aspettando la mamma”

Dal 25 settembre , con la ripresa delle lezioni a tempo pieno per le scuole primarie e per le scuole d’infanzia di Vinci, ripartono i servizi “Pomeriggio al Ciaf” e “Aspettando la mamma”.

I progetti, promossi dal Comune e gestiti dalla rete temporanea di imprese composta da Eskimo Cooperativa Sociale Onlus, Associazione culturale Il Ponte e Co&So Empoli, si svolgeranno ogni giorno dalle 15.30 alle 19 nella sala polivalente e nel giardino di Villa Reghini. Bambini e ragazzi dai 3 agli 11 anni, insieme ad educatori, avranno l’occasione di conoscere e sperimentare attività allo stesso tempo divertenti e impegnative, sviluppando le capacità creative e la socializzazione: giochi all’aperto o al chiuso, giochi di gruppo, di abilità e da tavolo, progettazione e realizzazione di elaborati come film, coreografie di balli, pitture, manufatti in ceramica.

Nella fascia di apertura del servizio i genitori possono accompagnare e riprendere il proprio bambino a seconda delle loro necessità.

“Pomeriggio al Ciaf e Aspettando la mamma nascono per offrire ai bambini e ai ragazzi della città un luogo di aggregazione, uno spazio costruito per i loro bisogni di svago. L’obiettivo è quello di promuovere la socializzazione tra i bambini attraverso il gioco e le attività di laboratorio, favorendo l’interazione tra coetanei, la gestione delle situazioni di gruppo, lo sviluppo della fantasia, della creatività e della comunicazione e la costruzione di rapporti di amicizia in maniera spontanea. Sono servizi molto richiesti dalle famiglie che piacciono ai bambini” afferma l'assessore all'istruzione del Comune di Vinci Chiara Ciattini.

Il servizio Centro Infanzia Adolescenza e Famiglia (Ciaf) è rivolto ai bambini da 6 a 11 anni, con orario 16.30-19 .

Il servizio Aspettando La Mamma (Post Scuola Infanzia) è dedicato ai bambini da 3 a 5 anni, dalle 15.30 alle 18.30 .

I posti disponibili sono in tutto 26 e avrà la priorità chi effettuerà l'abbonamento mensile.

E’ possibile iscriversi ai servizi scaricando e compilando i moduli disponibili sul sito del Comune di Vinci a questo link e alla sede di Villa Reghini alla reception e inviandolo all’indirizzo di posta elettronica protocollo@comune.vinci.fi.it o alla pec comune . vinci@postacert.toscana.it.

Per ulteriori informazioni sarà possibile contattare:

- Ufficio servizi educativi e scolastici al numero di telefono 0571 933293 / 933241 o inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica protocollo@comune.vinci.fi.it

- Villa Reghini al numero di telefono 0571 902292 dalle 15.00 alle 19.00 o inviando una mail

all’indirizzo di posta elettronica villareghini@comune.vinci.fi.it

