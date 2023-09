Salvato un piccolo gatto rimasto incastrato in un tubo di scarico delle acque piovane all'interno di un muro di cemento armato. I vigili del fuoco di Lucca hanno lavorato oltre 5 ore a partire dalle 23 di ieri in via di Tiglio a Capannori. Il micio è stato estratto alle 4.30 questa mattina, pare senza ferite. E' stato poi affidato a un veterinario per gli accertamenti del caso.