Senza patente e alla guida di una vettura confiscata senza assicurazione e revisione: 52enne nei guai

Proseguono i posti di controllo della Polizia Municipale finalizzati alla Sicurezza Stradale. Ieri le pattuglie dell’Autoreparto con l’utilizzo del Targa System® hanno effettuati veri servizi nei quartieri 1 e 2 verificando 533 veicoli. Di questi 6 sono risultati senza revisione con sanzione da 173 euro e sospensione del mezzo dalla circolazione fino alla regolarizzazione.

Ma il Targa System® ha individuato anche un’automobilista senza patente alla guida di una vettura non in regole con assicurazione e revisione. Il mezzo è stato raggiunto e fermato da una pattuglia di motociclisti nei pressi di via Marconi. Da accertamenti è risultato che la donna, italiana 52 anni, circolava nonostante la patente scaduta dal 2021 nonché ritirata e sospesa per esaurimento dei punti. Anche l’auto però aveva qualche problema: gli agenti hanno scoperto che era senza assicurazione dal gennaio 2020 e senza revisione da settembre 2021. Ulteriori verifiche hanno fatto emergere che sul veicolo gravava un provvedimento di confisca per il quale risultava già di proprietà del Demanio. Un provvedimento conseguenza di una serie di violazioni reiterate commesse dalla donna per mancanza di assicurazione. Ma nonostante la confisca la proprietaria continuava a utilizzare l’auto. Per la donna è scattata una serie di verbali: mancanza di assicurazione (866 euro con decurtazione di 5 punti dalla patente) e patente scaduta e sospesa (l’entità sarà stabilita dalla Prefettura).