Inaugurata la stazione meteo di Stabbia, strumento prezioso nell'anniversario del downburst

Il sindaco di Cerreto Guidi Simona Rossetti, introducendo la giornata organizzata a Stabbia nell’anniversario del downburst del 2014, ha ricostruito brevemente quanto accadde il 19 settembre di 9 anni fa quando il territorio di Lazzeretto e Stabbia venne duramente colpito da un evento atmosferico praticamente sconosciuto in Italia, tanto da portare un nome americano, proprio perché tipico di quel Paese.

"A distanza di quasi 10 anni- ha affermato Simona Rossetti- ricordo ancora il dramma di quei giorni ma anche il sollievo di dover contare ‘solo’ danni alle cose e non alle persone. Con impegno la ricostruzione a Stabbia e Lazzeretto avvenne quasi subito grazie allo sforzo della comunità e delle Istituzioni. Quell’imprevedibile evento ha dimostrato quanto sia necessario investire nella Protezione civile e pensare alla prevenzione, sensibilizzando i cittadini su temi sempre più attuali".

Da allora il 19 settembre è diventata, su volontà dell’Unione dei Comuni, la Giornata della Protezione Civile, come momento di riflessione sulle emergenze. Quest’anno l’incontro promosso dall’Amministrazione Comunale al Circolo ACSI XXIII Agosto di Stabbia, è stato l’occasione per inaugurare una stazione meteo.

Dotata di un sensore di pioggia tattile, di un sensore di luce e UV, di indicatore LED, pannello solare, anemometro ultrasonico, di un sensore di temperatura e di umidità schermati, la stazione è anche in grado di rilevare la temperatura e l'umidità esterne, la velocità e la direzione del vento, le precipitazioni e la luce UV e di capire a quale distanza ci siano fulmini. Si connette a varie reti di monitoraggio come WeatherCloud e altri siti Web personalizzati.

"E’ uno strumento prezioso – ha detto il meteorologo Gordon Baldacci della Ecowitt- ci permetterà un monitoraggio sempre più capillare del territorio, mettendo a disposizione maggiori elementi in fase previsionale. La stazione consentirà inoltre di visualizzare, salvare, analizzare, condividere e confrontare liberamente e gratuitamente i dati che già dai prossimi giorni saranno consultabili tramite un link e un’apposita applicazione. Contiamo, inoltre, di collocarne almeno un’altra sul territorio del Comune di Cerreto Guidi".

Durante l’iniziativa, l’assessore all’ambiente Alessio Tanganelli sottolineando l’importanza della stazione meteo, ha ringraziato il Circolo ACSI XXIII di Stabbia e Gordon Baldacci per l’impegno e per aver messo a disposizione tramite la società per la quale lavora, la strumentazione.

