Toglie i sigilli al contatore del gas, denunciato 65enne a Cecina

Denunciato un 65enne noto alle forze dell'ordine per furto di energia. I carabinieri di Cecina sono intervenuti perché l'uomo, che occupa un appartamento delle case popolari, aveva rimosso i sigilli apposti dal gestore al contatore del gas per morosità sui pagamenti, si era appropriato della fornitura di gas. Avrebbe fatto questo per circa un anno. Dopo la denuncia, i sigilli sono stati ripristinati. In corso di quantificazione il danno alla società del gas.