Ubriaco, provoca incidente e scappa: arrestato

Gli agenti della Polizia Municipale, domenica 17 settembre alle 3 del mattino, hanno arrestato un uomo ubriaco alla guida, all’intersezione tra via San Biagio in Cascheri e via Salvo D’Acquisto a Pistoia, per un sinistro stradale senza feriti.

Giunti sul posto gli agenti hanno subito notato che uno dei due coinvolti era in evidente stato di ebbrezza alcolica: infatti sottoposto al precursore questo dava riscontro positivo con un tasso quattro volte superiore al consentito. L’uomo di 58 anni residente a Pistoia è stato pertanto invitato a sottoporsi alla prova etilometrica, ma fin da subito si è dimostrato poco collaborativo e ha iniziato a offendere e minacciare gli agenti. Successivamente ha opposto resistenza e ha colpito al volto un agente sferrandogli un pugno e procurandogli lesioni, poi si è dato alla fuga.

E’ scattato subito un inseguimento e l’uomo è stato prontamente rintracciato, fermato e accompagnato al Comando di via Pertini, dove è stato tratto in arresto. All’uomo sono stati contestati resistenza, oltraggio e violenza a pubblico ufficiale e la guida in stato di ebbrezza.

Inoltre gli sono state contestate alcune violazioni amministrative al codice della strada: l’omessa revisione periodica del veicolo (173 euro), la circolazione senza i necessari documenti di guida e del veicolo (42 euro), il mancato rispetto della segnaletica di stop (222,67 euro) e la decurtazione di sei punti dalla patente di guida.