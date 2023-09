Un evento 'giapponese' a Certaldo: si parla di sakè

Il Giappone non è poi così lontano grazie all’evento di lunedì 25 settembre a Certaldo dedicato al sakè, fermentato che viene prodotto utilizzando riso, acqua, koji (un fungo che serve a trasformare l’amido del riso in zuccheri semplici) e lieviti.

A partire dalle 15, a Casa Boccaccio prenderanno la parola, per i saluti istituzionali, il sindaco Giacomo Cucini, del vicesindaco di Kanramachi Hitoshi Moridaira, la dott.ssa Mariko Shikakura, capo ufficio culturale e stampa dell’Ambasciata del Giappone in Italia. A seguire gli interventi della prof.ssa Maria Gioia Vienna (Università per Stranieri di Siena) e del sig. Yoshihiko Nishioka (Maestro di sakè). Coordina Lido Orsi, consigliere comunale con delega ai Gemellaggi. Traduzione a cura di Miyoko Inaba, rappresentante di Kanramachi a Certaldo.

Durante il pomeriggio sarà possibile conoscere e approfondire il metodo di produzione del sakè ed il suo legame con la cultura giapponese, anche attraverso la degustazione.

Il sakè è molto più di una semplice bevanda alcolica: è un pilastro fondamentale della cultura giapponese, ricco di storia e significato. Questo liquore di riso ha radici che risalgono a più di 2.000 anni fa ed è profondamente intrecciato con le tradizioni, la gastronomia e la spiritualità del paese del Sol Levante. È spesso utilizzato in celebrazioni e rituali religiosi, come le cerimonie Shinto e i matrimoni. Inoltre, il sakè ha una connessione profonda con la cucina giapponese, dove può essere servito caldo o freddo a seconda dell'occasione e dell'accompagnamento. Il suo sapore complesso e la varietà di tipi di sakè disponibili lo rendono un accompagnamento ideale per sushi, sashimi, tempura e molte altre prelibatezze giapponesi.

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Certaldo e dal Comune di Kanramachi nell’ambito delle celebrazioni per i 40 anni di gemellaggio con la città nipponica, con il patrocinio dell’Ambasciata del Giappone, la collaborazione dell’Associazione per la Promozione degli Scambi Interculturali a Certaldo e dell’azienda giapponese Sitoku.

"Dopo 40 anni passati dalla conclusione dell’accordo di città gemellata, la comprensione reciproca dei Comuni è diventata notevolmente più profonda - fa sapere con un messaggio il sindaco di Kanramachi Shoichi Shigehara -. Il sake, il protagonista di questo evento, ha un ruolo centrale nella nostra cultura, parte importante della vita e del pensiero delle persone fin dall'antichità. Ringrazio sentitamente tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa iniziativa, che credo possa essere il primo passo verso nuovi scambi".

"Siamo molto felici di questo evento - aggiunge il primo cittadino di Certaldo -. Il sakè ha un ruolo importante non solo perché rappresenta la storia e la tradizione del Giappone, ma anche perché ha una grande valenza sociale. Spesso infatti viene condiviso in occasioni speciali o durante incontri informali tra amici e colleghi. Non avremmo potuto scegliere occasione migliore per stringere ulteriormente il nostro legame con Kanramachi".

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa