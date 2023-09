Unicoop Firenze per la mobilità sostenibile: quattro passeggiate alla scoperta della Toscana. Una a Empoli

Unicoop Firenze partecipa alla settimana europea della mobilità sostenibile promossa dalla Commissione Europea, in corso fino al 22 settembre, con un’iniziativa inedita realizzata nell’ambito del piano welfare aziendale ed in collaborazione con la Fondazione Il Cuore si scioglie, le associazioni del territorio e UISP. “Stare insieme è una passeggiata” è l’evento che, domenica 17 settembre, ha visto protagonisti oltre 300 dipendenti che, con le loro famiglie, hanno partecipato ai quattro itinerari di passeggiata alla scoperta del territorio toscano. Gli itinerari si sono svolti ad Arezzo, con una visita alla città, nel Parco di San Rossore, a Cercina, nella zona del Monte Morello e ad Empoli, alla scoperta di Monterappoli.

Quattro aree scelte, oltre che per scoprire le bellezze del luogo, anche per conoscere i progetti che la Fondazione Il Cuore si scioglie ha realizzato con le associazioni del territorio. L’iniziativa dedicata ai dipendenti Unicoop Firenze nasce per promuovere la mobilità attiva e stili di vita sani e orientati all’attenzione verso l’ambiente, a cui il piano aziendale MYWelfare, già avviato da tempo, dà una forte importanza. Praticare attività̀ fisica è fondamentale non solo per ridurre il proprio impatto ambientale, ma anche per tenersi in forma, riscoprendo il piacere della socialità e del camminare insieme.

L’evento delle camminate per i dipendenti fa parte piano Welfare della cooperativa, insieme a tante altre iniziative, come ad esempio la consegna ai dipendenti dei kit “all’aria aperta” e “in bicicletta” - dedicati proprio alla promozione della mobilità attiva e a uno stile di vita sano. Queste iniziative rientrano anche nell’ambito del Bando #Conciliamo promosso dal Dipartimento per le politiche della famiglia, vinto da Unicoop Firenze per la realizzazione di progetti relativi al welfare aziendale.

Fonte: Unicoop Firenze