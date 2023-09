Usl Toscana Centro, i sindacati: "Senza assunzioni si chiudono i servizi"

Usl Toscana Centro, senza assunzioni si chiudono i servizi: la RSU respinge al mittente il piano assunzioni presentato dall’Azienda e presenterà, nel corso di una conferenza stampa che avrà luogo domani giovedì 21 settembre a Firenze alle ore 11 presso i locali della sede sindacale di S.M. Nuova (ingresso via della Pergola di fronte all’ingresso del teatro), il proprio piano dei fabbisogni di personale. Un piano che permetta nei prossimi anni di diminuire drasticamente il numero di ore di straordinari e di rientri forzati di tutto il personale e garantisca carichi di lavoro che possano consentire il mantenimento di elevati standard qualitativi nell’erogazione di tutte le prestazioni sanitarie e non. Se queste richieste non saranno accolte, saranno indette nel più breve tempo possibile tutte le iniziative di protesta e di lotta più opportune.

Cgil Toscana e Firenze

Cisl Toscana e Firenze

Uil Toscana e Firenze