Vuole corrompere i finanzieri per evitare di farsi ritirare la patente, denunciato

Un 46enne straniero è stato denunciato dalla guardia di finanza di Prato per istigazione alla corruzione. Durante un controllo stradale l'uomo è stato fermato a bordo di un'auto di grossa cilindrata e non era in regola con i documenti. I baschi verdi hanno proceduto verso il ritiro della patente e sentendo ciò, l'uomo ha tentato di corrompere i militari prima con delle sigarette e poi con una mazzetta di banconote. I militari però hanno rifiutato categoricamente l'offerta e lo hanno portato in caserma per denunciarlo.