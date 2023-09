Arrestato spacciatore a Viareggio: sequestrati oltre 240mila euro

La polizia di stato ha arrestato a Viareggio un 35enne marocchino per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nella tarda mattinata di ieri gli uomini della Squadra Anticrimine del Commissariato di Viareggio hanno arrestato F.M., 35enne marocchino, pregiudicato, dopo averlo trovato in possesso di circa 3,4 chili di hashish e oltre un chilo di cocaina, nonché di quasi 242mila euro suddivisi in banconote di vario taglio, provento dell’attività illecita.

Gli investigatori, a seguito di mirati servizi volti al contrasto dello spaccio di sostanza stupefacente, hanno bloccato dopo un breve inseguimento a piedi il 35enne nei pressi della Terrazza della Repubblica, trovandogli addosso vari involucri contenenti complessivamente 61,8 grammi di cocaina suddivisa in varie dosi e 155 euro in banconote di diverso taglio. Da successivo controllo esteso sull'autovettura del marocchino, sono stati rinvenuti e sequestrati 25.800 euro, suddivisi in banconote di vario taglio, provento di spaccio.

La successiva attività di indagine, volta all’acquisizione di ulteriori elementi probatori nell'abitazione dell’arrestato, condotta con il supporto anche da personale dell’ Ufficio Controllo del Territorio, ha permesso di rinvenire e sequestrare ulteriormente 3,393 chili di hashish e 1,148 di cocaina, 215.840 euro suddivisi in diverse banconote, nonché telefoni cellulari e vario materiale usato per la preparazione e confezionamento della sostanza stupefacente.