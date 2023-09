Autunno stagione di pulizie, Empoli guarda all'ambiente con un calendario di eventi

Il cartellone di iniziative "Un autunno per l'ambiente" nasce per integrare le varie proposte dedicate all'ambiente, alla pulizia dei rifiuti, alla cura degli animali. L'evento è stato presentato in conferenza stampa a Empoli.

Oltre quindici iniziative per una nuova stagione dedicata a tutto ciò che è natura attraverso la cittadinanza attiva, con il coinvolgimento delle scuole e dei semplici cittadini.

Il calendario completo degli eventi

Puliamo il mondo

La prima iniziativa che aprirà il cartellone è ‘Puliamo il mondo’, in programma il 22 settembre 2023: la giornata tematica promossa da Legambiente è giunta alla trentunesima edizione. Protagonisti i bambini delle scuole primarie che insieme ai loro insegnanti, supportati dai volontari delle associazioni Legambiente, Misericordia, Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli, Auser Filo d'argento, Croce Rossa Italiana e Arca, saranno coinvolti nella pulizia delle aree a verde attigue ai plessi scolastici. Alla giornata parteciperanno 386 alunni, 18 classi in totale delle scuole aderenti. Per il Comprensivo Empoli Est le scuole coinvolte sono Carducci, Leonardo da Vinci, Carrucci e Colombo, mentre per il Comprensivo Empoli Ovest i plessi Pascoli, Galilei, Lorenzoni, Busoni, Baccio da Montelupo e il plesso di Cascine. Una ventina i volontari che saranno presenti, insieme a insegnanti e personale non docente della scuola, per assicurare la sicurezza delle operazioni di pulizia delle aree verdi. In particolare, le aree verdi interessate dal progetto sono per il Comprensivo Empoli Est il giardino interno comune alle scuole Carducci e Pascoli, piazza Matteotti per la Leonardo da Vinci, il parco di Serravalle per gli alunni della Jacopo Carrucci di Pontorme e i giardini interni e adiacenti alla scuola per le classi della Colombo, a Ponzano. Per quando riguarda il Comprensivo Empoli Ovest, li alunni della Galilei faranno tappa nel giardino di piazza Cavalieri, il parco delle Cascine sarà ripulito dagli alunni della Rovini, il parco di Corniola dai bambini della Pascoli, il giardino tra le due scuole in via F. Cervi a Ponte a Elsa sarà invece la destinazione degli alunni della Lorenzoni, infine la Busoni, al Pozzale, si occuperà dei giardini davanti alla scuola.

Eventi al Centro*Empoli

Il 25 settembre si terrà ‘Pinocchio Green’, un evento ludico formativo, aperto a tutti, per il mondo green che utilizza i personaggi della fiaba. Al centro commerciale Centro*Empoli saranno allestite aree didattiche, laboratori, mostre e giochi su temi molto attuali e sensibili come il surriscaldamento terrestre, le energie alternative, il riciclo dei metalli e l’inquinamento delle microplastiche. https://www.facebook.com/pinocchio.green.2023

Il 30 settembre sarà il giorno di Clean Up Day: le volontarie e i volontari dell’associazione Plastic Free OdV Onlus promuovono questo nuovo appuntamento di clean up nelle aree a verdi circostanti il Cento commerciale Centro*Empoli per liberarle da plastica e rifiuti. Il ritrovo è all'installazione dei Pinocchi "Il viaggio" presso il porticato del Centro*Empoli. Per iscrizioni: https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/5249/30-set-empoli

Il 4 ottobre dalle 9.30 alle 12, ‘Il ritorno degli zecchini’, laboratorio per bambini con animazione "Da brigante a scolaro" per l'allestimento con gli zecchini dell'installazione presente nel giardino antistante il Centro Commerciale Centro*Empoli. Il ritrovo è presso l'opera/installazione dei Pinocchi "Il viaggio". Per informazioni: info@mentorgroup.it.

Canile, gattile e la riserva di Arnovecchio

Ad ottobre, il primo, un nuovo ‘Open Day’ al canile municipale che aprirà le porte a tutti. Sarà una mattina dedicata a tutti coloro che vorranno visitare e conoscere la struttura, interagire con il personale addetto ma soprattutto vivere l’occasione di poter conoscere da vicino gli amici a quattro zampe, incrociare i loro sguardi. L’Open day, promosso dall’associazione Arca, nasce principalmente dal bisogno di cercare adozioni per i cani che aspettano la loro famiglia per sempre piena di amore.

Nei giorni 8 ottobre, 12 novembre e 10 dicembre, dalle 9 alle 11, visite a tema nell'area naturale protetta di Arnovecchio, un'occasione da non perdere per chi vuole fare nuove scoperte, curiosando nell'affascinante mondo dell'oasi naturalistica: tre appuntamenti per conoscere meglio arbusti e attrezzature per il birdgarden e osservare da vicino gli uccelli liberi nel silenzio del loro ambiente naturale. Gli eventi saranno tutti su prenotazione, da effettuare inviando una mail all’indirizzo fucecchio@zoneumidetoscane.it .

Il 28 ottobre alla biblioteca comunale Renato Fucini, si terrà l’incontro formativo e di aggiornamento bibliografico denominato “Piantiamola”: rivolto a bibliotecari, insegnanti ed educatori, su una selezione di libri, per bambini e ragazzi, per scegliere con consapevolezza le proposte editoriali di qualità che riguardano le tematiche ambientali e lo sviluppo e la salvaguardia dell’ecosistema. L'iniziativa è estesa anche ad insegnanti ed educatori/educatrici. Per informazioni scrivere a r.vella@comune.empoli.fi.it

Si prosegue a novembre, dal 6 al 10, con la “Open week” al gattile comunale: dalle 10 alle 12 in questi quattro giorni, tutti gli appassionati potranno conoscere i piccoli ospiti felini del gattile. I volontari dell'associazione Aristogatti saranno a disposizione del pubblico per far conoscere la struttura e fornire consigli, suggerimenti e indicazioni per l'adozione dei piccoli amici a quattro zampe. Il 10 novembre, a La Vela Margherita Hack, incontro aperto a tutti, su come difendersi dalle zanzare. In questa giornata saranno presentati i risultati della campagna sperimentale di lotta porta a porta alle zanzare condotta dall'amministrazione comunale, con l’ausilio dell’azienda affidataria dei servizi di disinfestazione e la collaborazione dei volontari Auser. Un'occasione per discutere ad ampio raggio sulle nuove prospettive di lotta alle zanzare, assieme ad esponenti delle Istituzioni coinvolte nella gestione della problematica, agli operatori del settore e a tutti quanti vorranno partecipare, consapevoli che solo il gioco di squadra può permetterci di contrastare efficacemente questo fastidioso e temuto insetto. Per informazioni ut.ambiente.sicurezza@comune.empoli.fi.it

Il Patto per il Verde e la Giornata degli Alberi

Sempre a novembre, il 13 e il 14, a La Vela Margherita Hack, si terranno due giornate su “Il Patto per il Verde”: un’occasione per fare il punto sul percorso intrapreso dall'amministrazione comunale per una trasformazione edilizia ed urbanistica sostenibile del territorio e sulle sfide per rendere le nostre città più green. Sono previsti incontri formativi per tecnici pubblici e privati sull'utilizzo delle Nature Based Solution e una sessione con il professor Mancuso dedicata ai ragazzi delle Scuole Superiori di Empoli. Per informazioni ut.ambiente.sicurezza@comune.empoli.fi.it .

Il 21 novembre ricorre la Giornata Nazionale degli Alberi e a Empoli sarà organizzata con gli Istituti Superiori per promuovere la conoscenza e la tutela degli alberi, sensibilizzando i ragazzi sulle funzioni ecosistemiche e i molteplici benefici che offrono.

Puliamo Empoli con la comunità filippina

A chiudere le molteplici iniziative, il 10 novembre, l’evento denominato “Puliamo Empoli”: una iniziativa di cura e di pulizia organizzata dalla comunità filippina, un’azione allo stesso tempo concreta e simbolica per rendere la nostra città più pulita e vivibile. Per informazioni info@kor-florence.org .

I commenti

Erano presenti la sindaca di Empoli, Brenda Barnini, l'assessore all'Ambiente del Comune di Empoli, Massimo Marconcini e Daniela Miccolis, responsabile del Servizio Ambiente del Comune di Empoli, alla presenza anche di Alessandro Annunziati, dirigente del settore gestione del territorio del Comune di Empoli. Sono intervenuti anche rappresentanti delle tante realtà locali coinvolte in questo percorso che da settembre si concluderà nel mese di dicembre.

"Oggi presentiamo un unico approccio integrato a tutte quelle che possono essere le attività che riguardano l'ambiente - spiega la sindaca Barnini - Solo se ci dotiamo complessivamente di una strategia che non relega le politiche ambientali dentro un elenco a se stante, ciò di cui siamo testimoni in maniera sempre più drammatica e che l'ecosistema ci segnala è solo destinato a peggiorare. In questo progetto, per il quale ringrazio l'ufficio Ambiente impegnato su tanti temi differenti e significativi, ci sono infiniti contributi che ognuno può dare. Questa rassegna restituisce la bellezza di politiche frutto della partecipazione: la partecipazione è una responsabilità che ognuno di noi ha. E voglio fare un enorme plauso, oltre che all'assessore Marconcini in particolare per la realizzazione del Patto del Verde al quale ha lavorato insieme agli uffici comunali, alle associazioni del mondo del volontariato ambientale ad ampio respiro, animate da una passione potente".

"L'impegno dell'amministrazione per la tutela dell'ambiente, attraverso azioni concrete ma anche attività di educazione e sensibilizzazione, è prioritario - evidenza l'assessore Marconcini - Questo percorso di iniziative e attività che coinvolgono tutta la comunità è una delle tappe di un cammino che parte da lontano e che ha visto l'amministrazione, con l'aiuto prezioso degli uffici a partire dall'ufficio Ambiente, dare vita a una serie di interventi mirati su tanti temi differenti. Fra questi il contrasto dell'abbandono dei rifiuti o la tutela degli animali o lo sviluppo di un piano di azioni strategiche che mette al centro la natura come il patto del Verde. L'auspicio di fronte a queste numerose e variegate iniziative è che in tanti scelgano di partecipare contribuendo a una causa comune".

Daniela Miccolis, responsabile del Servizio Ambiente del Comune di Empoli, ha aggiunto: "Il programma di iniziative “Un autunno per l’ambiente” rappresenta un’occasione importante per i cittadini per conoscere da vicino i temi su cui lavoriamo e partecipare in prima persona ad attività formative, laboratoriali e/o di pulizia e cura del nostro territorio. Si tratta di una sfida continua per la quale abbiamo creato un network di imprese e associazioni con cui promuoviamo modelli di sostenibilità, economia circolare, rispetto dell’ambiente e tutela delle risorse naturali".

Alla conferenza stampa sono intervenuti anche rappresentanti delle varie realtà che promuovono e collaborano alle iniziative presenti nel cartellone Un autunno per l'ambiente. Ognuno, raccontando le peculiarità delle varie attività, ha evidenziato la soddisfazione nel contribuire a questo cartellone di iniziative, una opportunità alla luce del fatto che con linguaggi differenti, che sia il gioco che sia l'attività laboratoriale o qualunque altra formula, è importante fare educazione ambientale e sensibilizzare sui temi legati all'ambiente e alla natura tutta la comunità, attraverso iniziative condivise capaci di coinvolgere adulti e bambini.