Camion fuori strada a Capanne per la strada viscida, ferito il camionista

Un camion è uscito fuori strada questa notte a Capanne (Montopoli) a causa del manto stradale reso viscido dalla pioggia. Il fatto è avvenuto alle 2 di notte, lungo via Romanina - sp65. Il camionista è un 58enne che è rimasto ferito a causa dell'incidente. In suo soccorso i vigili del fuoco di Castelfranco, un'ambulanza della Misericordia di San Miniato Basso e della Pubblica assistenza di Santa Croce. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della compagnia di San Miniato. Il 58enne è stato trasferito in codice giallo in ospedale.