Cantiere nel centro di Certaldo, incontro dell'amministrazione con i commercianti

Manca poco ormai all’inizio del cantiere per la riqualificazione del centro urbano di Certaldo, che prevede un importante intervento su piazza Boccaccio, via 2 Giugno, Borgo Garibaldi e via Roma.

Ieri, mercoledì 20 settembre, il sindaco Giacomo Cucini, l’assessore al commercio Jacopo Masini e i responsabili tecnici del Comune hanno incontrato i rappresentanti delle associazioni di commercianti (Confesercenti, CNA e Centro Commerciale Naturale) delle attività che saranno interessate dai lavori.

Si tratta di una grande opera di rinnovamento che rappresenta un passo significativo verso il potenziamento e il miglioramento del centro per una città più vivibile e senza barriere. Il progetto complessivo, del valore di oltre 2 milioni di euro, è organizzato per lotti. Il lotto 1, relativo a via Roma, prevede un investimento totale di 490mila euro, il lotto 2, relativo a piazza Boccaccio, un investimento totale da 1.130.000 euro e il lotto 3, su Borgo Garibaldi e via II Giugno, un investimento totale da 580mila euro.

Durante l’incontro, che è il primo di un percorso che accompagnerà questo lungo processo di trasformazione, sono stati riportati gli ultimi aggiornamenti.

“Da lunedì 25 settembre – ha spiegato il primo cittadino -, in accordo con la ditta incaricata, programmeremo tutti i dettagli dell'intervento con la data d'inizio (che sarà comunque entro le prossime settimane), la previsione di fine e la modalità di esecuzione del cantiere. Si comincerà da via 2 Giugno. Il direttore dei lavori ha assicurato flessibilità e ascolto di tutte le parti interessate per arginare problemi e calmierare il più possibile i disagi. Nel corso della prossima settimana forniremo i dettagli. Nei prossimi mesi sarà, oltre al completo rifacimento della via, sostituiremo anche tutta la rete idrica dell'acquedotto, che da tempo aveva bisogno di un intervento”.

“Ci sarà la collaborazione di tutti affinché si possa far fronte agli imprevisti che necessariamente dovranno essere affrontati – ha aggiunto l’assessore Masini -. Abbiamo infatti lavorato con particolare attenzione alle attività commerciali e artigianali per una riqualificazione sia funzionale che estetica”.

A breve partiranno anche i lavori per il rifacimento del parcheggio in Viale Matteotti (area ex Antinelli), altro pezzo fondamentale del ridisegno complessivo del centro.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa