Deve essere ai domiciliari, lo trovano in giro: arrestato

A Livorno i carabinieri hanno arrestato un 20enne per aver violato gli obblighi inerenti agli arresti domiciliari. Il ragazzo, sottoposto a misura cautelare presso il proprio domicilio per aver commesso vari reati contro il patrimonio, non è stato trovato in casa durante un controllo.

I militari si sono immediatamente attivati per la ricerca del giovane e sono riusciti a rintracciarlo in zona Corea. Fermato e controllato, non ha fornito alcuna valida giustificazione alla propria presenza in quel luogo ed è stato pertanto arrestato per evasione. È di nuovo ai domiciliari.