Editori fantastici e dove trovarli, primo appuntamento per La San Paolo

Venerdì 22 settembre alle 18.30 alla libreria La San Paolo* Libri & Persone di via del Giglio a Empoli si terrà la rassegna Editori fantastici e dove trovarli, alla scoperta delle meraviglie

dell’editoria indipendente italiana.

Per il primo appuntamento saranno nella libreria di via del Giglio due protagonisti dell'editoria italiana:

- Alberto Saibene, editor di uno dei più antichi marchi italiani – la Casa Editrice Ulrico Hoepli – che parlerà della prestigiosa collana Saggi Hoepli

- Domenico Scarpa, critico letterario, traduttore e docente, per presentare il saggio Calvino fa la conchiglia – La costruzione di uno scrittore, un libro coerente e composito che restituisce tutto Italo Calvino, anzi, tutti gli Italo Calvino che sotto questo medesimo nome si sono presentati al pubblico in forme sempre diverse, sorprendenti ogni volta.