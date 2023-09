Elezioni Montelupo, il Pd ufficializza la candidatura di Simone Londi

Martedì sera si è riunita l’assemblea del Partito Democratico di Montelupo Fiorentino.

L’ordine del giorno era la presentazione dei macro temi per la realizzazione del programma di mandato e la votazione del candidato sindaco.

L’assemblea si è aperta con il Segretario Simone Peruzzi che ha illustrato il percorso che è iniziato 6 mesi fa e che ha portato alla definizione della candidatura.

Successivamente sono stati illustrati i principali temi su cui dovrà basarsi il prossimo programma di mandato.

Un programma che sarà scritto insieme ai cittadini: da ottobre a gennaio verrà infatti organizzato un incontro tematico al mese con tavoli di discussione in modo che le persone possano contribuire alla stesura del programma.

La prima tappa di questo percorso era stata una serata con tavoli di discussione organizzata il 26 giugno all’arena estiva del Circolo Arci il Progresso e che aveva visto la partecipazione di numerosi iscritti e rappresentanti delle associazioni del territorio.

In quella occasione erano emersi diversi temi chiave del programma che poi sono stati votati nell’assemblea di martedì insieme al candidato sindaco.

Si tratta di Simone Londi, 30 anni, è nella giunta di Montelupo da quasi 10 e attualmente ricopre l’incarico di vice sindaco, con deleghe al bilancio, alla scuola e alle politiche giovanili (il nome era già stato annunciato come papabile in un articolo di gonews.it datato proprio martedì scorso, NdR).

Soddisfazione da parte del segretario PD Simone Peruzzi: “Montelupo è il primo tra gli 11 comuni dell’Empolese Valdelsa che è arrivato a definire la candidatura e i punti chiave del programma, e lo ha fatto con una votazione all’unanimità.

Un percorso che è iniziato ad aprile e che stato diviso in diverse tappe: l’assemblea di martedì non rappresenta infatti un punto di arrivo ma un inizio.

Il documento approvato ha anche manifestato la disponibilità a confrontarsi con le altre forze politiche che concordano con quelli che sono i nostri temi e obiettivi.

Ringrazio la segreteria, il consiglio e la giunta per il contributo alla discussione che hanno dato in questi mesi.

Da oggi il candidato sindaco potrà accompagnare il partito verso le amministrative 2024”

Per il sindaco Paolo Masetti: “Il Partito Democratico di Montelupo è riuscito a individuare una candidatura unica per le prossime elezioni amministrative e lo ha fatto all’unanimità.

Già questo mi sembra un grande risultato che testimonia una compattezza non scontata, effetto dell’efficace lavoro svolto in questi mesi dal segretario Simone Peruzzi e dalla sua segreteria.

A questo si aggiunge la grande soddisfazione per la candidatura di Simone Londi, che ho appoggiato con grande convinzione, il quale in questi quasi 10 anni di governo della città ha saputo dimostrare capacità amministrative e una visione politica non comune. La persona giusta nel posto giusto per affrontare le grandi sfide dei prossimi anni.”

Fonte: Pd Montelupo Fiorentino