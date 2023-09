Empoli saluta Zanetti, torna Andreazzoli. Sei d'accordo? Il sondaggio di gonews

L'Empoli ha inanellato quattro sconfitte di fila in Serie A nelle prime quattro giornate. Sono cinque ko se si conta anche la Coppa Italia, da cui è stato eliminato. È ultimo, viene da uno 0-7 a Roma, ha segnato zero reti, in molti lo danno per spacciato. La società ha deciso di cambiare.

Aurelio Andreazzoli è tornato alla guida degli azzurri al posto dell'esonerato Paolo Zanetti, che saluta dopo una grande salvezza l'anno scorso. Proprio sul cambio è la nuova domanda di gonews nel sondaggio settimanale.

L'Empoli manda via Zanetti e prende Andreazzoli, siete d'accordo con la decisione? Potete votare Sì se pensate che sia la scelta giusta, potete votare No se credete che il problema non sia il tecnico.

Trovate tutto come al solito in homepage nella colonna di destra. Avete tempo una settimana per dire la vostra.