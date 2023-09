Evaso dai domiciliari rapina giovane al supermercato, arrestato

Era ai domiciliari a Prato sotto altro nome ed è stato beccato a Firenze, al supermercato Coop di piazza Leopoldo, mentre aveva derubato un giovane del suo zaino e aveva preso a pugni in faccia il personale del negozio per tentare la fuga con il malloppo. I carabinieri del Norm sono intervenuti per arrestare il trentenne e portarlo in caserma per l'identificazione, dato che era senza documenti. Alla stazione carabinieri di Santa Maria Novella ha dato false generalità, ed è stato ritenuto responsabile anche per quel reato oltre che per evasione e rapina. La refurtiva è stata restituita ma è risultata danneggiata.