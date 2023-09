Evasori totali nei bed & breakfast, 11 denunciati dalla finanza a Pisa e provincia

Denunciati dalla guardia di finanza di Pisa 11 persone per violazioni legati alle strutture ricettive.

Da due controlli in B&B vicino a Cisanello e alla stazione ferroviaria, è stato scoperto che un uomo esercitava l'attività nella sua abitazione di residenza da 4 anni senza aver effettuato alcuna comunicazione degli alloggiati, né dichiarato i redditi di questa attività. La struttura però era pubblicizzata su internet, con numerose recensioni.

Tra Pisa e Calci sono emerse diverse irregolarità, tra cui una struttura ricettiva che aveva nascosto 1,2 milioni di euro di ricavi al fisco. In un altro caso un immobile a Cisanello era stato subaffittato a più soggetti senza autorizzazione da affittacamere o B&B, con affitti percepiti e non dichiarati al fisco per 110mila euro.

Andiamo in Valdera. I militari di Pontedera hanno perlustrato 5 struttura tra Pontedera, Chianni e Terricciola, riscontrando in tre casi la mancata presentazione agli uffici comunali della

prevista SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) e l’omessa comunicazione delle generalità delle persone alloggiate all’ autorità. All’interno di una struttura ricettiva sono stati individuati ben 13 turisti tedeschi ed il titolare aveva già incassato la somma di 7.000 euro per il soggiorno settimanale, in evasione d’imposta.

Nel Cuoio, i militari di San Miniato hanno avviato controlli in Bed & Breakfast nei comuni di San Miniato e Santa Maria a Monte, riscontrando violazioni per omessa

trasmissione delle schede alloggiati. In un caso un ente no profit gestiva l'attività ricettiva, riconducendo i redditi percepiti ad attività di impresa.

I militari della Tenenza di Volterra hanno controllo strutture ubicate nei comuni di Casale Marittimo, Guardistallo, Monteverdi Marittimo, Montescudaio e Pomarance, costatando in un caso che era stato locato un immobile ad uso turistico senza effettuare le previste comunicazioni abilitative per l’esercizio dell’attività.

Sono in corso accertamenti per gli aspetti fiscali che autorizzativi, in alcuni casi erano stati trovati degli 'evasori totali'.