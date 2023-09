Fiabe popolari, il professor Lapucci in conferenza a Vinci

Sabato 23 settembre alle 10 il professor Carlo Lapucci, studioso di tradizioni popolari, saggista, scrittore, memoria e custode dei più antichi saperi popolari toscani e italiani, terrà una conferenza a Vinci in località San Pantaleo sul tema delle Fiabe popolari, la storia e le tradizioni del narrare fiabe, non di meno l’importanza della narrazione.

Ad affiancarlo la professoressa Alessandra Ulivieri vice presidente del Centro di Documentazione delle tradizioni popolari dell’Empolese Valdelsa, istituzione culturale che elabora, promuove e realizza progetti di promozione culturale e storica volta a certificare le tradizioni popolari degli undici Comuni dell’Empolese Valdelsa con sede a Cerreto Guidi.

La conferenza sarà visibile anche in diretta sul profilo Facebook dell’Associazione La Valigia Blu.

L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza e si svolgerà presso l’Azienda Agricola La Baracca in Via di San Pantaleo, 28 a Vinci alle ore 10.

Nel pomeriggio dalle ore 16.30 si prosegue con un incontro rivolto a genitori con bambini dai 3 anni in su per vivere insieme la festa dell’equinozio autunnale. La narrazione di una fiaba “Stella mela” di tradizione popolare con canti e filastrocche e a seguire un laboratorio di acquarello per adulti e bambini, inoltre una piccola merenda. Il laboratorio del pomeriggio è aperto a tutti, ma si richiede la prenotazione per organizzare al meglio i materiali.

Per gli eventi si richiede un contributo libero di partecipazione alle spese.

Per informazioni e prenotazioni potete scrivere a lavaligiablu14@libero.it oppure telefonare o mandare un messaggio (sms o wa) ai numeri 3336104480 oppure 3477888224.

Tutti gli eventi sono organizzati dall’Associazione La Valigia Blu per la Rassegna A i’ canto di’ foco con il patrocinio del Comune di Vinci e del TRADEV.

Il prossimo appuntamento sarà sabato 9 Dicembre alle ore 10 in occasione della festa di Santa Lucia.

Fonte: La Valigia Blu