Torna la Fiera Paesana in centro a Staffoli

Lunedì 2 ottobre, come ogni primo lunedì del mese di ottobre, a Staffoli torna la Fiera. L'appuntamento è diventato una tradizione nel corso degli anni e si ripeterà anche nel 2023 nel centro della frazione di Santa Croce sull'Arno.

In piazza Panattoni dalle 14 alle 22 arriva il mercato straordinario: si troveranno ambulanti, hobbysti, creatori dell'ingegno, stand gastronomici e tanto altro. E poi non può mancare l'intrattenimento per bambini e bambine.

L'evento è organizzato da Pro Loco Staffoli con il patrocinio del Comune di Santa Croce sull'Arno.