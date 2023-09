Francesco De Carlo chiude lo Stand Up Comedy Festival di Altopascio

L’estate sta finendo ma la comicità e il divertimento continuano con l’ultima serata di Si Fa Per Ridere! - il primo Stand Up Comedy Festival (SFPR) di Altopascio, organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con MusicaStrada. Venerdì 22 settembre, sul palcoscenico del Teatro “G. Puccini” di Altopascio, va in scena Francesco De Carlo, uno dei comici italiani più famosi a livello internazionale. Ad Altopascio lo showman porta il suo “Francesco De Carlo Live”, uno spettacolo che rispetta tutte le caratteristiche della stand up comedy: è irriverente, divertente e sicuramente provocante. Sul palco nessuna scenografia ma solo un’asta e un microfono che accompagneranno il comico italiano nel suo nuovo show all’insegna delle risate e del buon umore.

Francesco De Carlo è un noto comico e conduttore televisivo italiano. Nasce a Roma e, dopo aver conseguito una laurea in Scienze Politiche e aver trascorso quattro anni al Parlamento europeo, dove si è dedicato al settore della comunicazione, ha intrapreso la carriera di speaker nel programma radiofonico "Chiamata a Carico" su Radio Globo. Ha partecipato a diverse produzioni televisive, collaborando con emittenti come Rai, La7 e Sky, tra cui "Aggratis" e "Gli Sgommati". È stato un volto presente in tutte le stagioni di "Nemico Pubblico" su Rai Tre e ha preso parte a "Comedy Central News" e "Stand up comedy" su Comedy Central. Su Rai Tre ha condotto "Tutta colpa della Brexit", un diario che racconta le esperienze di un comico italiano a Londra. Si è esibito in lingua inglese in 16 paesi diversi e ha partecipato a rinomati festival internazionali, debuttando anche in Inghilterra, Spagna e Sudafrica. Tra i suoi progetti più recenti ci sono "The Roast of Italy" su Comedy Central e "Data Comedy Show" su Rai Due. Su Radio2, conduce il programma "Prendila Così" insieme a Diletta Parlangeli.

I biglietti per la serata sono disponibili QUI.

Per chi avesse già acquistato il biglietto della data annullata a luglio il biglietto già acquistato rimane valido, mentre chi non può assistere allo spettacolo di venerdì 22 settembre può chiedere il rimborso (chi ha acquistato l'abbonamento per le tre date può richiedere il rimborso per la serata in questione).

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio Stampa