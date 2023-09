Frecce Tricolori a Pisa, il sindaco chiede il rinvio a primavera prossima

Non un annullamento, ma una richiesta di rinvio. Il sindaco di Pisa Michele Conti ha chiesto all'Aeronautica militare di rinviare a primavera prossima l'appuntamento con le Frecce tricolori per il Pisa Air Show. L'evento sarebbe da calendario il prossimo 1 ottobre. "Considerato quanto accaduto a Torino - afferma Conti - ed esprimendo le condoglianze alla famiglia della bambina scomparsa per una tragica fatalità, ho ritenuto non vi fossero le condizioni per vivere in serenità questo appuntamento che per Pisa è sempre stato di festa e grande partecipazione, come attestano da sempre i profondi legami di amicizia con l'Aeronautica militare e con le stesse Frecce tricolori". Nei giorni scorsi, la sinistra aveva chiesto l'annullamento dell'evento.