Furto in casa nell'Empolese, arrestato due anni dopo

I carabinieri di San Miniato hanno arrestato e accompagnato in carcere un uomo per furto in abitazione, commesso nel territorio di Empoli circa due anni fa. Al termine delle formalità di rito l'uomo, di origini straniere, è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Pisa, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.

Tra Cuoio e Valdera inoltre hanno controllato – mediante l’impiego di 49 pattuglie complessivamente schierate sul territorio durante tutto l’arco orario dei servizi considerati - trecentonovanta persone e 262 veicoli, dovendo, in alcuni casi, contestare anche delle contravvenzioni per eccesso di velocità o guida col cellulare.