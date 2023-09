Gli studenti di Vinci puliscono il letto del Fiume della Pace

Il 21 settembre gli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria Galileo Galilei di Vinci celebreranno la Giornata internazionale della Pace ONU con una simbolica pulizia del letto del Fiume della Pace; opera posta nella Pinetina della Doccia, alla cui realizzazione hanno partecipato diverse generazioni di studenti vinciani.

Sabato 23 Settembre alle ore 9.45 nella Biblioteca Leonardiana si terrà un incontro aperto alla cittadinanza con Senzatomica e Fiume della Pace.

L’iniziativa si inserisce nel Progetto Triennale Fiume della Pace - Vinci, promosso dal Club per l’Unesco di Vinci e condiviso con l’istituto comprensivo statale e l’amministrazione comunale di Vinci.

L'argomento di quest'anno é stata la campagna Senzatomica, nata nel 2011 dalla volontà dei giovani di impegnarsi per il disarmo nucleare e generare consapevolezza sulla minaccia delle armi nucleari. Promossa dall’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai è diretta alle persone comuni affinché rifiutino il paradosso della sicurezza fondata sulle armi nucleari e rivendichino il diritto a un mondo libero da armi. Strumento principale della campagna è la mostra Senzatomica, trasformare lo spirito umano per un mondo libero da armi nucleari che ha già girato 80 città italiane; visitata da oltre 365.000 persone – di cui più del 40% studenti e studentesse delle scuole elementari, medie e superiori – è diventata uno dei principali movimenti per il disarmo nucleare in Italia. E' in allestimento una nuova versione della mostra più ricca di contenuti e aggiornamenti che inizierà a girare per l'Italia a partire da Brescia, Capitale Italiana della Cultura.

Partner di ICAN sin dalla sua fondazione, nel 2017 Senzatomica ha partecipato, tra i rappresentanti della società civile, ai negoziati per la stesura e l’adozione del Trattato sulla proibizione delle armi nucleari (TPNW) approvato dall’Assemblea Generale dell’ONU il 7 luglio 2017. Come riconoscimento per il ruolo nell’approvazione del TPNW, ICAN è stata insignita del Premio Nobel per la Pace 2017. Con l’obiettivo di coinvolgere sempre più cittadini e istituzioni per stimolare un movimento di opinione pubblica, Senzatomica, insieme a Rete Italiana Pace e Disarmo, ha lanciato la mobilitazione “Italia, ripensaci”, per la ratifica del TPNW da parte dell’Italia.

Gli incontri sono stati condotti dalle dottoresse Alice Ferrario e Lavinia Meo e prevedevano una prima parte di formazione interattiva per fornire dati e informazioni atte a far nascere negli studenti la consapevolezza delle problematiche e dei pericoli rappresentati dagli arsenali nucleari e dalle terribili logiche che vorrebbero giustificarne la detenzione e l'uso. La seconda parte laboratoriale aveva come obiettivo di stimolare le ragazze ed i ragazzi a collaborare e condividere le decisioni per realizzare un percorso comune verso la Pace; lavorando per il proprio disarmo interiore, insieme, da persone comuni, possiamo affermare con forza il diritto a un mondo libero da armi. La partecipazione e l'interesse manifestati dagli alunni hanno reso merito al lavoro delle relatrici e dei docenti, coordinati dal professore Francesco Cervasio e dalla dottoressa Floriana Montalto.

CLUB PER L’UNESCO VINCI

Nel corso delle due giornate formative sono intervenuti la dirigente scolastica Tamara Blasi, il sindaco di Vinci Giuseppe Torchia e Leonardo Paglianti, tra i promotori del Progetto Fiume della Pace, per significare la sensibilità della nostra comunità ai temi della Pace e l'importanza che le giovani generazioni si dotino di forti ideali per poter agire come costruttori di Pace.

Nell’incontro verranno illustrati gli scopi e le attività svolte da Senzatomica e si potranno apprezzare gli esiti del lavoro svolto nelle classi con testimonianze di alunni e docenti.

Saranno inoltre presentate le proposte di sviluppo del Progetto Fiume della Pace.

Si invita tutta la cittadinanza a partecipare all'incontro.

Fonte: Club per l'Unesco