Guardia giurata salva ristorante dall'incendio: accade a Castelfiorentino

Un intervento risultato provvidenziale per le sorti dell'Osteria Zimbo di Castelfiorentino, locale nel quale ha preso fuoco questa notte della spazzatura in un secchio. Grazie all'intervento di una guardia giurata di turno questa notte, è stato possibile evitare il peggio. E' intervenuto spostando sedie e tavoli in legno a rischio incendio e poi con l'estintore in dotazione nell'auto di servizio e assieme a un suo collega, ha tentato di domare il rogo. Nel frattempo aveva già avvisato i vigili del fuoco del distaccamento di Petrazzi, che hanno definitivamente fermato il pericolo. Il gesto ha avuto l'encomio anche da parte del sindaco, che ha ringraziato per il pronto intervento. Si indaga sulle cause del rogo, che potrebbero essere dolose.