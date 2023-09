Inaugurazione del “Montemurlo central park”: dopo 30 anni finalmente ci siamo

Tutto pronto a Montemurlo per l'inaugurazione del parco centrale, l'area verde e pedonale di 24 mila metri quadrati che sabato 23 settembre sarà aperta al pubblico. Un momento atteso dalla comunità montemurlese da quasi trent'anni, durante i quali si sono succedute tante ipotesi di utilizzo dell'area dell'ex campo sportivo di via Rosselli e che finalmente hanno portato alla concretizzazione del progetto che mette al centro la natura e il benessere dei cittadini.

Per questo il sindaco Simone Calamai ci tiene a sottolineare che "sabato sarà la festa di tutti i montemurlesi, dei cittadini e delle associazioni. Questo parco, dopo tanti anni di lavoro e non senza difficoltà, arriva finalmente ad essere consegnato alla comunità". Una giornata di eventi che inizierà alle ore 16 con il concerto del coro gospel Black& White a cui seguirà l'esibizione degli sbandieratori del Gruppo storico. Alle ore 16,40 la Filarmonica Giuseppe Verdi di Montemurlo regalerà al pubblico un concerto fino ad arrivare al momento istituzionale verso le 17,30 con il taglio del nastro del nuovo parco alla presenza del sindaco Simone Calamai e del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

"Finalmente Montemurlo avrà il centro che non ha mai avuto. Un grande spazio che caratterizzerà la città per i prossimi decenni- continua il sindaco Calamai- Un progetto il cui risultato non era scontato. Abbiamo attraversato tante difficoltà: la pandemia, la guerra e l'aumento dei costi. Se siamo giunti a consegnare quest'opera alla collettività devo dire grazie all'impegno e alla passione messa di tante professionalità interne ed esterne all'ente. La festa di sabato sarà anche il momento per ringraziare ufficialmente tutte queste persone e agli amministratori che mi hanno preceduto e che hanno creduto con forza nell'importanza di dare a Montemurlo un nuovo centro".

Il parco si compone di tante “aree tematiche” pensate per regalare spazi di divertimento e relax a tutte le fasce d'età. Lo skate park e il campo da basket per i giovani, l'area gioco per l'infanzia, la fontana con giochi d'acqua da terra, i vialetti e l'area benessere intorno al bio lago, un'oasi di pace e serenità dove concedersi un momento di pausa sulle grandi “chaise longue”, le particolari “poltrone” da giardino in legno, dove si può stare comodamente sdraiati anche in due. Un luogo di pace e silenzio nel cuore della città, sospeso in una dimensione particolare, immerso nella natura tra il gorgoglio dell'acqua, il verde dell'erba e l'ombreggiatura degli oltre 300 alberi e arbusti di varie specie per ricreare la bio-diversità del bosco.

Un nuovo parco davvero per tutti: l'area gioco per bambini, ad esempio, è accessibile anche ai disabili. Il Comune di Montemurlo, che alcuni anni fa ha fatto da apripista in tema di giardini inclusivi, ha installato giochi sui quali sarà possibile accedere pur stando su una sedia a rotelle, come i tappetti elastici e la giostrina e poi ancora altalene a cesto e i giochi a molla. All'entrata dell'isola tematica dedicata al gioco un cartello indica l'età di utilizzo dei vari giochi e quelli inclusivi sui quali le persone con disabilità possono accedere liberamente. Tutta l'area giochi è installata su una pedana in gomma colata anti-urto. Tantissime le associazioni presenti: Cisom, Associazione Alpini, Pubblica Assistenza “l’Avvenire” sezione di Oste, associazione nazionale Carabinieri, Montemurlo solidale, gruppo trekking Storia Camminata, Gruppo fotografico Zoom Zoom, Vespa Club, i Formaggini Guasti, I Limoni, Vab Montemurlo, Borgo della Rocca,Misericordia Montemurlo, Croce d’oro, Gruppo storico.

Nel giardino, dopo il taglio del nastro inizieranno le dimostrazioni sportive con il Montemurlo basket e la Back door asd skate.

Il gruppo teatrale dei Formaggini Guasti intratterrà i più piccoli con il “truccabimbi”. Saranno presenti anche stand gastronomici per concedersi una merenda gustosa: Birrificio Badalà, panetterie La Spiga Dorata e I’ Buccino, Paninoò, Pasticceria Figaro. La Filiera Corta sarà presente con alcuni dei propri soci che proporranno prodotti del territorio:Birrificio i due Mastri, Felice Agricoltura, macelleria Fratelli Cecchi e azienda agricola Il Poggiolino. Dalle 19 nella piazza della Repubblica si potrà assistere alle esibizioni di ballo della Danza Smile e poi alle esibizioni canore delle giovani cantanti Caterina Lastrucci e Carolina Remo.

Alle ore 20 le scalinate della piazza della Libertà si colorano con la sfilata degli abiti realizzati dagli studenti del liceo artistico “Umberto Brunelleschi” e alle ore 21,30 la lunga giornata di inaugurazione del nuovo parco si chiude con il concerto della cover band dei Negramaro. Tutta la manifestazione sarà seguita da Tv Prato con collegamenti durante il Tg della sera. Sarà presente la giornalista Arianna Di Rubba che presenterà i vari eventi in programma.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa