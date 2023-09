Incidente sull'A11, coinvolte quattro auto nella galleria di Serravalle

I vigili del fuoco del Comando di Pistoia sono intervenuti questo pomeriggio per un incidente stradale all'interno della galleria del Serravalle, in A11 direzione Firenze. Il sinistro stradale ha coinvolto quattro autovetture. Le operazioni di soccorso sono terminate e al momento non si registrano persone ferite in modo grave. Inevitabili, comunque, le ripercussioni sulla circolazione stradale proprio per la particolarità del luogo confinato dell'incidente.

Sul posto personale sanitario del 118, personale della polizia stradale e tecnici della società autostrade.